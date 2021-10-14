Taliban heyeti Türkiye'de! Mevlüt Çavuşoğlu toplantıyı besmeleyle başlattı

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme için geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıyı besmeleyle başlatması dikkat çekti.

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Ankara'da bulunan Taliban hükümeti ile görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Heyette Dışişleri Bakanı Vekili Mawlavi Amir Khan Muttaqi'nin yanı sıra Mullah Khairullah Khairkhah, Mullah Abdul Haq Wassiq, Mawlavi Noor Jalal Jalali, Sheikh Shahabuddin Delawar, Suhail Shaheen ve Haji Mohammad Ibrahim bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya’nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve refahına katkılarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi.

Türkiye'ye gelen Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak.

Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Çankaya'da Afganistan görüşmeleri

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara’da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.