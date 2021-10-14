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Taliban heyeti Türkiye'de! Cumhurbaşkanlığı Afganistan zirvesi yapmıştı

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

Sözcü Balkhi, heyette Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi'nin yanı sıra Mullah Khairullah Khairkhah, Mullah Abdul Haq Wassiq, Mawlavi Noor Jalal Jalali, Sheikh Shahabuddin Delawar, Suhail Shaheen ve Haji Mohammad Ibrahim'in bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu görüşüleceğini duyurmuştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına dört veya beş dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

Çankaya'da Afganistan görüşmeleri

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara’da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.

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