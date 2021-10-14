Taliban heyeti bugün Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanlığı Afganistan zirvesi yapmıştı

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyetin bugün Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afgan barış aktivisti Muhammed Celal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti” diye yazmıştı.

Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, 12 Ekim’de AB ve ABD yetkilileriyle Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına dört veya beş dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara’da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.