BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,87
ALTIN 487,61
DÜNYA

Taliban dehşeti! Helikoptere asarak idam ettiler

AFGANİSTAN’da yönetimi ele geçiren Taliban, bir landan ılımlı mesajlar verse de perde arkasında kan donduran infazlara devam ediyor. Son olarak bir kişi helikoptere bağlanarak idam edildi.

Taliban, Afganistan'da dehşet saçmaya devam ediyor. Taliban sözcüsü ve yöneticileri dünya kamuoyunu sakinleştirmek için ılımlı mesajlar verse de kan donduran infaz haberleri ve görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Kabil'de bir kişi helikopterle idam edildi. Havadaki helikopterden iple aşağıya sallanan kişinin cesedi Afgan halkının üzerinde gezdirildi. Görünlerin kanını donduran görüntüler kısa sürede tüm dünyaya yayıldı...

Taliban halk ozanını evinin önünde kurşuna dizdi

Taciklerin çoğunlukta olduğu Baglan eyaletinden yeni bir yargısız infaz haberi daha geldi. Halk ozanı Favad Andarabi’nin yaşadığı köyü basan Taliban’ın, halk sanatçısını evinin önünde kurşuna dizdiği öne sürüldü. İnfazı ozanın akrabası ve Afganistan eski yönetiminde İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mesud Andarabi, Twitter’dan duyurdu. Ozan Favad’ın son dönemde Taliban’ı eleştiren türküler söylediği biliniyor. Taliban, müziğin yasak olduğunu açıklamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi Taliban kutlamalar yapıyor
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi Taliban kutlamalar yapıyor
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eşi Covid-19 tedavisi gören vatandaşı paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eşi Covid-19 tedavisi gören vatandaşı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık çok daha güçlü askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık çok daha güçlü askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Telefon dolandırıcısı tam paralara kavuştum derken büyük şok yaşadı! O anlar kamerada
Telefon dolandırıcısı tam paralara kavuştum derken büyük şok yaşadı! O anlar kamerada
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı
Antalya'da son alışveriş! Dünyası başına yıkıldı: Feryatları yürek dağladı
Antalya'da son alışveriş! Dünyası başına yıkıldı: Feryatları yürek dağladı