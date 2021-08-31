Taliban dehşeti! Helikoptere asarak idam ettiler

AFGANİSTAN’da yönetimi ele geçiren Taliban, bir landan ılımlı mesajlar verse de perde arkasında kan donduran infazlara devam ediyor. Son olarak bir kişi helikoptere bağlanarak idam edildi.

Taliban, Afganistan'da dehşet saçmaya devam ediyor. Taliban sözcüsü ve yöneticileri dünya kamuoyunu sakinleştirmek için ılımlı mesajlar verse de kan donduran infaz haberleri ve görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Kabil'de bir kişi helikopterle idam edildi. Havadaki helikopterden iple aşağıya sallanan kişinin cesedi Afgan halkının üzerinde gezdirildi. Görünlerin kanını donduran görüntüler kısa sürede tüm dünyaya yayıldı...

Taliban halk ozanını evinin önünde kurşuna dizdi

Taciklerin çoğunlukta olduğu Baglan eyaletinden yeni bir yargısız infaz haberi daha geldi. Halk ozanı Favad Andarabi’nin yaşadığı köyü basan Taliban’ın, halk sanatçısını evinin önünde kurşuna dizdiği öne sürüldü. İnfazı ozanın akrabası ve Afganistan eski yönetiminde İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mesud Andarabi, Twitter’dan duyurdu. Ozan Favad’ın son dönemde Taliban’ı eleştiren türküler söylediği biliniyor. Taliban, müziğin yasak olduğunu açıklamıştı.