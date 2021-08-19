Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...
AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetimini ele alması ardından bölgede haber yapan CNN ekibi korku dolu anlar yaşadı.
AFANİSTAN'dan dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Taliban'ın yönetimi sadece dokuz günün ardından ele geçirmesinin ardından tüm dünyanın gözü Kabil'e çevrildi.
ABD Başkanı Joe Biden, verdiği röportajda Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan kaotik görüntüler gelmeye devam ediyor.
Ülkede kadınlar, Taliban'ın verdiği garantiye rağmen sokağa çıkmaya korkarken, CNN International muhabiri Clarissa Ward'un da bir günde değişen görüntüsü tüm dünyada gündem yaratmıştı.
CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Çarşamba günü silahlı Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldıklarında Afganistan'ın Kabil kentinden son haberleri dünyaya iletmeye çalışıyorlardı.