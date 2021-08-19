Taliban CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! 'Çok üzücü' deyip anlattı: Kırbaçla...

ABD Başkanı Joe Biden, verdiği röportajda Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan kaotik görüntüler gelmeye devam ediyor.