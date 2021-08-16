Taliban Afganistan'ın adını değiştiriyor! Cumhurbaşkanı 4 araba dolusu parayla kaçtı işte son gelişmeler

AFANİSTAN'da Kabil'e Taliban'ın girmesinin ardından son dakika haberler arka arkaya geliyor. Taliban ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor. ABD askerleri, havalimanında askeri uçaklara binmeye çalışanlara ateş açtı: en az 5 ölü var. Rusya, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin 4 araba dolusu nakit para ile ülkeden kaçtığını açıkladı. İşte dakika dakika Kabil'deki son durum:

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ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesine paralel olarak günbegün ülkedeki varlığını artıran ve son haftada kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren Taliban, pek direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e de girdi. Taliban Sözcüsü, başkent Kabil'de 11 bölgenin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Taliban militanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip yönetimi aldı. Bir Taliban yetkilisi Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edileceğini açıkladı. Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. ABD güvenlik gerekçesiyle Büyükelçilik çalışanlarını Hamid Karzai Havalimanı'na taşıdı.

Dün ülkeyi terkeden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Facebook hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Taliban kazandı... Ve artık kendi halkının onur, malı ve korunmasından sorumlular" dedi. Uluslararası ajanslar ve dünya medyası Afganistan'daki gelişmeleri anbean takip ediyor. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

13:26 MERKEL: TÜRKİYE İLE YAKINDAN ÇALIŞMALIYIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi. Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.

13:03 CUMHURBAŞKANI 4 ARABA DOLUSU PARAYLA KAÇTI

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, dün uçağa binerek ülkeyi apar topar terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nakit dolu arabalarla ülkeden kaçtığı öne sürüldü. Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishenko, "Rejim çökünce Ghani'nin Afganistan'dan kaçma şekli en belirgin şekilde karakterize ediliyor: Dört araba para doluydu, paranın bir kısmını bir helikoptere koymaya çalıştılar ama yapamadılar, para pistte kaldı" dedi.

12.40 THY TAHLİYE UÇAĞI KABİL'DEN HAVALANDI

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi. Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti. Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

12:30 HAVADAKİ UÇAĞIN TEKERLEĞİNDEN DÜŞTÜLER

Ülkeyi terk etmek isteyenler başkentteki havalimanına akın etti. Havalimanı trajik görüntülere sahne oldu. Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı. Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan iki kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü. Saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Uçağa kendilerini bağladıkları ipin kopması sonrası düşen ve fevi şekilde can veren kişilerden birisinin cansız bedeni havalimanına yakın bir bölgedeki evin çatısında bulundu.

12:34 TALİBAN SİLVİL LAKTAN SİLAHLARI TOPLUYOR

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban üyeleri Kabil'deki sivil halka ait silahları toplamaya başladı.

12:13 ÇİN: TALİBAN YÖNETİMİYLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Çin, Taliban ile 'dostça ilişkilere' hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hua Chunying gazetecilere verdiği demeçte, 'Çin, Afgan halkının kendi kaderini bağımsız olarak belirleme hakkına saygı duyuyor ve Afganistan ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi arzu ediyor' dedi.

11:25 AB YEREL PERSONELİNİ TAHLİYE EDİYOR

AB, yerel personeli tahliye etmek için harekete geçti. Bir AB yetkilisi Avrupa Birliği'nin yerel Afgan personelinin ve ailelerinin güvenli bir yere taşınması için hızlı çözümler bulmak için üye devletlerle birlikte çalıştığını söyledi.

11:20 TÜRKİYE'DEN SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi. Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel:+93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denildi.

10:25 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI

Son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

9:50 ABD ASKERİ HAVAALANINDA ATEŞ AÇTI 5 ÖLÜ

Taliban'ın beklenenden kısa sürede Kabil'e girmesiyle birlikte Afganistan'da tam bir kaos yaşanıyor. Halk ülkeden kaçmak için Kabil havaalanına akın etti. Havaalanında tam bir kaos var. Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

9:42 İNGİLTERE: TALİBANLA SAVAŞMAK İÇİN DÖNMEYECEĞİZ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News'e verdiği demeçte Afganistan'ın Taliban kontrolünde olduğunu ve İngiliz kuvvetlerinin onlarla savaşmak için geri dönmeyeceğini söyledi.

9.23 TİCARİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Kabil'den ticari uçuşlar iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada 'Hamid Karzai Havalimanı'ndan yağma ve talanı önlemek için ticari uçuş yapılmayacaktır. Lütfen havaalanına gelmeyin' ifadelerine yer verildi.