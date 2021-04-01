Talep patladı! Denizli'de kızı için bu işe başladı paraya para demiyor
DENİZLİ'de yaşayan 42 yaşındaki Fadime Ongun kızının sağlığı için başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fadime Ongun, 7 yaşındaki kızı Eylül’ün bağışıklık sistemi zayıflayıp, sık hastalanıp, kilo alamamaya başladığında arayışa girdi. İnternetten Çin bıldırcınını gören Ongun, Bursa’dan bir erkek ve bir dişi Çin bıldırcını getirtti.
Evinde kafeste, marul, maydanoz, arpa ve buğdayla Çin bıldırcınlarını besleyen Ongun, yumurtalarını da kızı Eylül’e yedirmeye başladı.
Ongun, normal bıldırcına göre yapı olarak küçük, evde kafeste beslemeye uygun, daha temiz ve kokusuz, bir yumurtası da normal dört yumurta oranında besleyiciliğe ve proteine sahip olduğunu belirtti.
Yumurtalardan yiyen Eylül’ün bağışıklık sistemi güçlendi, daha az hasta olmaya başladı ve saçları da güçlenip hızla uzamaya başladı.