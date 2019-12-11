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Talat Atilla konuşursa yer yerinden oynayacak! Ahmet Hakan'la 'Tarafsız Bölge'de'

Rahmi Turan'ın başlattığı Külliye'ye giden CHP'li kim? tartışmasında esas isimlerden olan Talat Atilla, bu akşam saat 21:00'de katılacağı televizyon programında tüm gerçekleri anlatacak.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında hazırlayıp sunduğu  'Tarafsız Bölge' programına konuk olacak Gazeteci-Yazar Talat Atilla, Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçenleri tüm çıplaklığıyla anlatacak. Öte yandan İnternethaber'in ulaştığı kulis bilgilerine göre Talat Atilla'nın bu akşamki programda bir takım mesajlaşmaları da gözler ününe serebileceği konuşuluyor. Talat Atilla çıkacağı yayının duyurusunu da sosyal medya hesabından yapmayı ihmal etmedi.

Süreç nasıl başlamıştı?

Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında “9 Kasım’da bir CHP’linin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı.

İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, “söz konusu CHP’linin Muharrem İnce olduğunu” öne sürmüştü.

'Haber kaynağı ben değilim' demişti

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv’ye “Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim” şeklinde demeç vermişti.

Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden “Saray’daki CHP’li” yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla’nın verdiğini açıklamıştı.

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