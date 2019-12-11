Talat Atilla, Ahmet Hakan'la 'Tarafsız Bölge'de' konuştu yer yerinden oynadı

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla, CNN TÜRK canlı yayınında, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Atilla fırtınalar koparan bu önemli haberi neden kendisinin yazmadığını da açıkladı.

Usta gazeteci Ahmet Hakan'ın tüm ısrarına rağmen kaynağının adını vermeyen Talat Atilla, kaynağının CHP'li bir isim olduğunu söylemekle yetindi. Atilla ayrıca , böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

Günlerce kamuoyunu meşgul eden 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının sahibi gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı olarak açıkladığı Talat Atilla yaşananlar hakkında merak edilen her şeyi Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de anlattı.

İşte Talat Atilla'nın canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamalar;

''Bazı gazeteciler bana akılalmaz iftiralarda bulundular. Bunlar aynaya bakılarak yapılan iftiralar. Tüm bunların karşısında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İnce çıkıp bir açıklama yaptı. Bir gazeteci çıkıp da şunu diyemedi, "01.30'da neredeydiniz?" deniz ve konu biterdi. Bana habere kaynaklık eden CHP'linin verdiği bildi, 01.30'a görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladığında konu bitmiştir. Bir gazeteci çıkıp da 'Sayın Muharrem İnce söyleyin bitsin.' derdi. Böyle bir soru da olmalıydı, böyle bir yanıt da.''

''O bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti' dedi"

''Benim haber kaynağım bu bilgiyi getirdiği zaman ona söylediğim şey bu ciddi bir iddia bunun doğru olduğuna emin misin? CHP'den önemli bir isim bana bu bilgiyi verdi. O da bana bu bilgi CHP liderine de gitmiş bir bilgidir dedi. Giden kişi de bir CHP'li olduğu için bunu en iyi kim bilir, CHP'nin lideri bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra kaynağımla bunu tekrar konuşup neden böyle olduğunu sordum. Bunu bir kez daha teyit almanı istiyorum dedim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi soruyor ve 'evet bu bilgi bana da geldi' diyor. Daha sonra televizyona çıkıp, bir adım geriye atmış olsa da zaten bu süreç belli oluyor.''

- Ahmet Hakan: Haberi niye siz yazmadınız?

''Gazeteciler bilir ki bir gazetecinin en büyük haber kaynaklarından biri başka gazetecilerdir. Bazen haber kaynağımız deşifre olmasın diye haberi başkasına verebiliriz bu bir opsiyon. Gazeteci haber kaynağı deşifre olmasın diye böyle bir opsiyonu vardır. Ayrıca sayın Rahmi Turan ile Uğur Dündar defalarca benim haberlerime ve siteme yer vermişlerdir.''

- Ahmet Hakan: Uğur Dündar niye kabul etmedi?

Mesajlaştık ve Uğur Dündar bir takım değerlendirmelerde bulundu. CHP'yi dizayn ediyor şeklinde bir algılama olabilir dedi. Rahmi Turan'ın Ak Parti'ye yakın gazeteci demesinin nedeni kaynağını gizli tutma çabası yüzünden.

"Kaynağımın adını Rahmi Turan'a söyledim"

Bundan sonra kimseye zırnık haber yok. Evet ben yapmalıydım. Rahmi Ağabey'e çok ağır eleştiri olunca, onu aradım. Her zaman telefonuma çıkan Rahmi Ağabey, telefonuma çıkmadı. Bir kez daha aradım. Tam o sırada, bir internet sitesi bana mesaj attı. Rahmi Ağabey de 'Bir gazeteci kaynağını açıklamaz' derken, bu mesaj geldi, 'Sen misin?' diye. Haber kaynağı çıkıp da 'Ben haber kaynağıyım' der mi? Bunu ilk defa burada söylüyorum; Ben haber kaynağıma bu haberi devlet başkanı yalanladıysa, eğer şayet bu haber de doğruysa, o zaman şeyleri ortaya çıksın dedim. O ana kadar ben kaynağımı Rahmi Turan'a söylemedim. Haber kaynağım, 'Benim ismimi Rahmi Turan'a söyleyebilirsin' dedi. Ben, telefon açtım, 'Rahmi Ağabey, benim kaynağımın adı bu, soyadı bu. Kendisinden izin aldığım için söylüyorum." Haber kaynağım o kadar kendisine güveniyor ki adını veriyor.

- Ahmet Hakan: Üzgünüm' diyor musunuz?

Beni bir siyasetin öznesi gibi gösterildim. Böyle tartışıldığım için ben ve ailem çok üzgünüm.

"Kılıçdaroğlu hâlen 'hiçbir Chp'li çıkmamıştır' demedi"

- Ahmet Hakan: Türkiye'yi günlerdir boşuna tartıştıran, çökmüş bir habere kaynaklık etmekten üzgün müsünüz?

CHP lideri Kılıçdaroğlu hâlen, 'Hayır hiçbir CHP'li çıkmamıştır' demedi. Bu bir. Hâlen bu kelimeyi kullanmadı. İnce, 'CHP içinde bir çete vardır' dedi. Ona 'Çeteyi açıkla' diyemediler. CHP Bana dava açtı mı?

''Benim oradaki eksikliğim hatam, haberi ben yapmalıydım. Tüm şimşekler bana gelmeliydi. Ben bu haberin arkasında durduğum falan yok. Cımbızla çekip değerlendirmeyin. Devlet Başkanı böyle bir açıklama yaptıysa, bunun üzerine söylenecek söz yok. Bilinçli bir şekilde yanıltıldığıma inanmıyorum. Haber kaynağımın yerinde olsaydım, söylerdim.''

- Ahmet Hakan: CHP'li ismi açıklamayacak mısınız?



Daha ileri boyutta verdim. Tweet'lerimde de yazdım, "Kardeşim derimi yüzseniz söylemeyeceğim." dedim.





Günlerce tartışılan süreç nasıl başlamıştı? Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında “9 Kasım’da bir CHP’linin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, “söz konusu CHP’linin Muharrem İnce olduğunu” öne sürmüştü.



'Haber kaynağı ben değilim' demişti



Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv’ye “Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim” şeklinde demeç vermişti. Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden “Saray’daki CHP’li” yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla’nın verdiğini açıklamıştı.



