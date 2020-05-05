Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan hayatını kaybetti kanserle savaşıyordu
2005 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan, hayatını kaybetti. Kızıltan bir süredir mücadele ettiği kanser savaşında yenik düştü.
Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza atan Özer Kızıltan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Usta yönetmen 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Özer Kızıltan, Takva filmiyle bilinse de televizyon ekranlarında çok izlenmiş dizilere de imzasını atmıştı. Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yağmur Zamanı, Yalancı Yarim gibi birçok dizinin de yönetmenliğini üstlenmişti.
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Usta yönetmen Özer Kızıltan, 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğup, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
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Öte yandan Takva filmi 2007 yılında Oscar'a aday adayı olan bir film olmuştur.
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