Taksim'de yapımı süren yeni AKM binasının son haline bakın dev küresi ortaya çıktı

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili de "Galataport'tan başlayıp daha sonra Galata Kulesi'nden Beyoğlu'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde biten bir yol. AKM'de sona doğru geliyoruz. Artık montaj aşamasında. Üretilmesi gereken bütün malzemeleri ürettirdik. Hızlı bir şekilde montaja geçtik. Bizim tahminimiz 2021'in ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." değerlendirmesini yaptı.