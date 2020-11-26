Taksim'de yapımı süren yeni AKM binasının son haline bakın dev küresi ortaya çıktı
İSTANBUL Taksim'deki yeni AKM binası inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2021'in ilk yarısında tamamlanması hedeflenen AKM inşaatının son durumu, havadan da görüntülendi. Yeni yapının dev küresi ortaya çıktı.
Merakla beklenen proje Taksim'deki yeni AKM binasının son hali görüntülendi. Ortaya çıkan dev küre projenin son halini de ortaya çıkardı. Yeni AKM projesi hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
Ankara'daki Resim Heykel Müzesi'nin de baştan aşağı yenilendiği bilgisini veren Ersoy, müzenin 27 Aralık'ta hizmete açılacağını dile getirdi.
Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili de "Galataport'tan başlayıp daha sonra Galata Kulesi'nden Beyoğlu'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde biten bir yol. AKM'de sona doğru geliyoruz. Artık montaj aşamasında. Üretilmesi gereken bütün malzemeleri ürettirdik. Hızlı bir şekilde montaja geçtik. Bizim tahminimiz 2021'in ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." değerlendirmesini yaptı.