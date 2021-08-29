Taksim'de sinir krizi geçiren kadını kimse sakinleştiremedi! Taksiyi yumruklayıp tekme attı
TAKSİM'DE, taksiciyle tartışan turist kadın sinir krizi geçirdi. Taksinin kaportasını yumruklayıp tekmeleyen kadın polis tarafından sakinleştirildi.
İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı Tünel girişinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bayrampaşa'dan taksiye binen Fas uyruklu kadın ile erkek arkadaşı, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi.
İddiaya göre, yolculuk sırasında taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksici, tartışma sırasında kaza yapmamak için tünel girişinde aracını durdurdu.
Sinir krizi geçiren turist kadın, dışarı çıkarak taksinin kaportasını yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Bunun üzerine taksici ile erkek arkadaşı da taksiden çıkarak kadını engellemeye çalıştı.
Tüm çabalarına rağmen arkadaşını zapt edemeyen erkek turist, bir süre sonra Faslı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı. Bu sırada durumu fark ederek olay yerine gelen trafik polisleri, kaportaya vurmaya devam kadını zorlukla zapt etti.