Taksim'de maske ve sigara denetimi! Kuralları yabancılar ihlal ediyor

İstiklal Caddesi’nde gezen Merdan Akbudak "Türkiye’yi kontrolü zayıf bir ülke olarak görüyorlar. Rahat gezme, rahat eğlenmek derdindeler ama en büyük risk burada. Burası İstiklal Caddesi insanların yoğun olduğu yer. Burası çok kozmopolit bir yer. Risk İstiklal Caddesi’nde daha fazla. Burada daha fazla önlem almak lazım. Turistlerdeki vurdumduymazlık benim de dikkatimi çekti. Hatta bazen polislerle tartışıyorlar. Bizim millet daha dikkatli herhalde" dedi.