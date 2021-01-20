Taksim'de gören bir daha baktı! Tüm gözler Rus modele çevrildi
İSTANBUL Taksim Meydanı'nda poz veren Rus model yoğun ilgi gördü.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler yaşandı. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kırmızı renkli bir gelinlik giyen Rus model meydanda ve İstiklal Caddesi'nde dolaşmaya başladı.
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Model caddede bulunan bir sokak satıcısının yanına giderek kendisine ikram edilen kestane kebabını yedi.
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Onu caddede bu şekilde görenler ise şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.
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Kadın kırmızılar içerisinde caddede ve meydanda gezmeye devam ederken çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı.
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