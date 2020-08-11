Taksim'de dehşet anları! Kavga ettiği kardeşini üzerine tiner döküp yaktı
BEYOĞLU'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki kardeş arasında kavga çıktı. Ağabey, kardeşinin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki korkunç olay Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.
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Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti.
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Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
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Vücudunda büyük bölünde yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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