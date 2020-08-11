Taksim'de dehşet anları! Kavga ettiği kardeşini üzerine tiner döküp yaktı

İstanbul Beyoğlu'ndaki korkunç olay Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.