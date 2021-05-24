Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltına alınmamak için iğrençlik yaptı
TAKSİM MEYDANI'nda Faslı 2 kadının kavgası iğrençliğe dönüştü. Kavga, polis müdahalesiyle sonlandırılırken gözaltına alınmak istenen kadınlardan biri soyundu...
Geçtiğimiz günlerde Taksim'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyununca büyük tepki çekmişti.
İkinci kez rezalet!: Vatandaşlardan gördüğü tepki sonrası üzerini giyen kadın kaçarak gözden kaybolmuştu. Taksim'de ikinci kez benzer olay yaşandı.
20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.
Saç saça birbirlerine girdiler
Kadınların tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.