Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular

Dünyanın bir çok yerinde temsilen bulunan bu köprülere insanlar aşklarını sonsuza kadar sürdürebilmek için kilit takıyorla. Taksim'de de bunun bir örneği oluşturulmak istenmiş olmalı. Aşıklar köprüsündeki bu akım bu günlerde Taksim Meydanı'nda da yaşanıyor.