Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Derya isimli genç kız, korona virüs şüphesiyle hastanede tutulurken camdan atlayarak kaçtı. Bir taksiye binen genç kız, hastaneden uzaklaştı.
Genç kız meydanda yakalandı: Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Taksim meydanında taksi durdurulurken, genç kız koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekipleri genç kızı meydanda yakaladı.
Simitçi tezgahının arkasına saklandı: Simitçi tezgahının arkasında bir alanda tutulan genç kıza polis ekipleri ilk etapta müdahale etmedi. Olay yerine tam donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerini giyerek genç kızı ambulansa bindirdi. Genç kız ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.
Dezenfekte çalışması yapıldı: Olayın ardından belediye ekipleri genç kızın bekletildiği alanda dezenfekte çalışması yaptı.