Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi! İşte hizmete gireceği tarih

İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nin minaresine iskele kuruldu.