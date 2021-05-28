Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Erdoğan 27 yıl önce yerini göstermişti
TAKSİM'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, bugün açılıyor. Taksim'e cami Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vaatlerinden biriydi.
Uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. İtirazlar, eleştiriler, hukuki sorunlar hep gündemdi. Taksim Cami bugün ibadete açılıyor. Taksim'e cami Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vaatlerinden biriydi.
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.
Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.