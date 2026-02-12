Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülen ve kabul edilen ulaşım zamlarından İstanbul'da faaliyet gösteren taksiler de payını aldı. Buna göre taksilerde kısa mesafe ücreti olan indi-bindi fiyatı 175 liradan 210 liraya yükseldi.

Abone ol

İBB Meclisi’nde görüşülen toplu ulaşım ve taksi tarifelerine yönelik zam teklifi kabul edildi.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlamasının ardından oylamaya sunulan teklif doğrultusunda, kent genelinde toplu taşıma araçları ile taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Kararla birlikte İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının ücret tarifeleri güncellendi.

GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFELERİ NETLEŞTİ

Zam kararının ardından taksimetre ücretleri de yeniden düzenlendi. Yeni tarifeye göre:

-Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya yükseldi.

-Kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya çıktı.

-Saatlik zaman tarifesi ücreti 453,71 liradan 544,45 liraya artırıldı.

-Kısa mesafe ücreti ise 175 liradan 210 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeler 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

2025'TE İKİ DEFA ZAMLANDI

Kentteki toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.