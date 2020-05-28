Taksicinin dışarı attığı hamile kadın sokakta doğum yaptı! Sebebiyse vicdansızlık örneği

Çayırova ilçesinde yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi.