Taksicinin dışarı attığı hamile kadın sokakta doğum yaptı! Sebebiyse vicdansızlık örneği
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde vicdansız taksici, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim isimli kadını aracından indirdi. Talihsiz kadın evinin önünde sokakta doğum yaparken, sonrasında olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çayırova ilçesinde yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi.
Merdivenlerinde doğurdu
Ambulans çağırmalarını söyleyen taksici olay yerinden uzaklaşırken, evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu.
Taksici gözaltına alındı
Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi gözaltına aldı.
Bu sırada 112'ye haber verilirken, doğumdan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi.