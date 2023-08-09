Taksicilerin Acil İletişim Eylem Planı Yapması Lazım

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksilere yapılan zam sonrası yine kameralar karşısındaydı.. Yapılan zam oranını kabul etmeyeceklerini belirterek Kontak kapatacağız dedi. “…Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz…” dedi..

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Ben zaman zaman bu uyarıyı yapıyorum ama niyetim tam anlaşılmıyor.. Taksici esnafını eleştirdiğim ya da savunduğum gibi birbirine zıt iki yorum çıkıyor sürekli karşıma.. Kendilerine kızdığımı düşünen taksiciler örgütlenip twitter’dan linç ediyor.. Benim Uber’ci ya da korsan taksici olduğumu falan söylüyorlar.. Beddualar falan edenler oluyor.. Hepsine de ısrarla diyorum ki; “.. arkadaş bu teknik bir konu ve benim uzmanlığım değil… “

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Evet bu benim çok çok iyi bildiğim bir konu değil. Vatandaş neden şikayet ediyor, taksici esnafı neden şikayet ediyor, çözüm yolları nelerdir?.. Bunların tamamı teknik konular.. Kimi der ki yeni taksiler olmalı, kimi der ki taksiciler eğitilmeli, kimi der ki taksi plakaları kıymetli olmaktan çıkarılmalı… vesaire vesaire.. Bir kez daha altını kalın kalemle çizerek söylüyorum ki, bu konuda hiçbir fikrim yok.. Çünkü benim alanım ulaşım değil.. Bu konuda en başından beri söylediğim tek bir şey var… İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ciddi bir iletişim hatası yapıyor.. Bir kez daha söylemek isterim ki taleplerinde haklıdırlar. Ya da haksızdırlar.. Ben bilmem… Bildiğim tek bir şey var o da iletişim hatası yaptıkları ..

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Oda Başkanı çıkıyor ve tamamen empatiden yoksun bir biçimde “halk bizden taksimetre ücretlerini arttırmamızı istedi” gibi taşınması zor bir cümle kurup orta yere bırakıyor.. Olmaz olmaz.. Böyle olmaz.. Doğru bile olsa (ki böyle söylediğine göre anlaşılan doğru) böyle söylenmez...

Eminim kendi davanızda, taleplerinizde falan çok haklısınızdır. Kısa mesafe almamakta da yolcu seçmekte de bir sürü bizim için tartışmalı olan konuda kendinizce çok haklı sebepleriniz vardır..

Size inanıyorum. Ama bununla bitmiyor ki…

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1) Bir takım sorunlar var ve bu sorunların çözüm yeri olan idareyi sorunların varlığı konusunda ikna etmeniz lazım..

2) Bir takım sorunlar var ve bu sorunların çözüm yeri olan idareyi sorunların nasıl çözüleceği konusunda yönlendirmeniz lazım..

3) İdarenin, sizinle taksi müşterisi vatandaş arasında kurması gereken denge konusunda elini kolaylaştırmanız lazım..

4) Vatandaşı sorunun değil çözümün bir tarafı olduğunuza ikna etmeniz lazım..

5) Hem plaka sahiplerini hem de günlük nafakasını çıkarmaya çalışan şoför esnafını tatmin edecek bir yerde pozisyon almanız lazım…

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Ve bu gibi daha pek çok madde sıralayabilirim.. Bakın farkettiyseniz bu maddelerin hiç birinde size kendi alanınızla ilgili ukalalık sayılabilecek bir tavsiye yok. ‘Şöyle yapın, böyle yapın’ demiyorum.. Eminim işin içinde insanlar olarak benim söyleyeceklerimin çok daha fazlasını siz zaten biliyorsunuzdur… Oysa benim dikkat çekmeye çalıştığım tek husus var o da iletişim..

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Şöyle düşünün. Dünya siyaset tarihine gelmiş geçmiş en güçlü politikacılar bile iletişim konusunda profesyonel destek alıyorlardı. En acımasız liderler bile kendilerini doğru anlatabilmek için en az kendisi kadar güçlü bir propaganda sekreterine ihtiyaç duyuyorlardı.. Sevgili taksici kardeşlerim. Bu önerimi yabana atmayın. Haklı taleplerinizi yükseltebilmek için iletişim biliminden istifade edin..