Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem

İstanbul’da taksiciler ve servis sürücüleri, Büyükşehir Belediyesinin taksi sayısını arttırma ve kiralama konusundaki çalışmaları ile 9+1 araçlarına “Turizm Taşımacılığı Belgesi” verilmesi yönündeki karalarını protesto etti.

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Vatan caddesinde konvoy oluşturarak belediye binası önüne gelen taksici esnafı ile servisçiler burada basın açıklamasında bulundular. Taksiciler adına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, Başkan İmamoğlu’na verdiğiniz sözleri tutun çağrısında bulundu.

Dünyanın en pahalı yakıtını kullanırken dünyanın en ucuz taksimetresi ile İstanbul halkına pandemi döneminde bile kurallara uyarak kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Veli Yurt, “Sağlık çalışanlarımızı da ücretsiz ulaşımlarını sağladık. İstanbul’da mevcut 17 bin 395 ticari taksi yaklaşık 52 bin çalışan şoför kardeşlerimizle hizmet vermekteyiz. İstanbul’da bir taksiye düşen kişi sayısı 892 iken İzmir’de bin 207. Daha fazla ihtiyaç görülmesine rağmen İzmir’de ihtiyacı gündeme almazlarken İstanbul kiralık plaka sistemi neden ısrarla gündeme getiriliyor. İstanbul’da trafik sorunu çözülmeden, korsan taksicilik bitirilmeden, mevcut taksicilerin hizmet kalitesi arttırılmadan, taksimetre zammı zamanında ve değerinde verilmeden bırakın kiralık plaka sistemini ihale yoluyla bile vermek asla çözüm olmayacaktır” dedi.

“Amaç İstanbul halkına daha kaliteli hizmet vermekse gelin hep beraber el ele verelim”

Bazı açıklamalarda taksilerin ‘mafyalar tarafından işletiliyor’ şeklinde asılsız ve çirkin ifadeler kullanıldığını aktaran Veli Yurt, “Bizler mafya değiliz. Bizler esnaflarız. Plakalarımıza dokunulmasını istemeyen küçük çapta bir o kadar da büyük bir esnaf grubuyuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir konuşmada ‘Belediye de olsa hükümet de olsa hakkınızı onlara yedirmeyin. Tek varlığınız plakalarınız. Sakın hakkınızı kimseye yedirmeyin’ demiştir. Bizler işte burada Anayasal hakkımızı aramaya geldik. Bizler bu mesleğin sahipleri ve temsilcileri olarak Ekrem İmamoğlu’na sesleniyoruz. Amaç İstanbul halkına daha kaliteli hizmet vermekse taksici kardeşlerimizi ve şoför kardeşlerimizin daha refah çalışmasını istemekse gelin hep beraber el ele verelim. Akıllı dijital uygulamasında özel şirketlerin önünü açalım. Rekabeti böyle oluşturalım. Yanlışı yanlışla kapatmayalım. Plakalarımız üzerinden kimse prim yapmaya kalkmasın. Kimse rant kapısı olarak görmesin. Yanlışınızdan dönün. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz rica ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından servisçiler belediye binasına yürümek istedi. Bir süre slogan atarak belediye binasına yürüyen gruba polis engel oldu. Yapılan konuşmaların ardından grup bir süre sonra dağıldı.