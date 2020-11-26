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Taksiciler Ekrem İmamoğlu'nu yuhaladı! İmamoğlu taksicilerin üzerine yürüdü!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı. UKOME Toplantısı'na giren İmamoğlu, taksicilerle kısa bir süre konuştuktan sonra içeri girerken yuhalanınca geri dönüp taksicilerin üzerine yürüdü.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını  protesto eden grup arasında tartışma çıktı.

İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.

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