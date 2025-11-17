Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor! Ünlü markalar da işin içinde
Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Yediğimiz ürünlerin içeriğinde neler olduğunu öğrenmek artık daha kolay bir hale geldi.
Bakanlık, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' adı bir uygulama başlatmıştı.
Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyu ile paylaşılıyor.
Bu kapsamda da liste bir kez daha güncellendi.
BAL MARKALARI TEK TEK İFŞALANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.
