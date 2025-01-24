Bakanlık ifşa etti! İşte hileli ürün satan firmalar
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.
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Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 188'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 950'ye yükseldi.
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Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.
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