Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu ilk sözleri bu oldu
BAYRAMPAŞA'da otomobille çarpışan diğer otomobil kontrolden çıkıp takla atarken otomobilin sürücüsü "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık" dedi.
Kaza, O-3 bağlantı yolunda dün saat 19.00'da meydana geldi. İddiaya göre Sağmalcılar mevkii Aksaray yönünde ilerleyen otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra savruldu.
Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı gören diğer sürücülerin de yardımıyla dışarıya çıktı.
Üç otomobilin karıştığı kazada, takla atıp kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan iki kişi kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.
"Emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık"
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Araçta iki kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı. Emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. " dedi.