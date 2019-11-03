Takipçisine olay cevap verdi Hanife Gürdal 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi

Soru karşısında oldukça sinirlendi

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve binlerce hayranı olan Hanife Gürdal bu kez takipçilerine sert çıkıştı. Her anını paylaşan ve bu kez Erzurum'a gittiğini belirten Hanife Gürdal 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna oldukça sinirlendi.