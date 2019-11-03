Takipçisine olay cevap verdi Hanife Gürdal 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hanife Gürdal, takipçilerinin 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi verdiği yanıt olay oldu.
Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda açılan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Erzurum'da olduğu anları Instagram hikayesinden paylaşan Gürdal, takipçilerinin 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi bakın ne cevap verdi.
Soru karşısında oldukça sinirlendi
Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve binlerce hayranı olan Hanife Gürdal bu kez takipçilerine sert çıkıştı. Her anını paylaşan ve bu kez Erzurum'a gittiğini belirten Hanife Gürdal 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna oldukça sinirlendi.
Hanife Gürdal takipçilerinin sorusuna 'Bir tek siz akıllısınız.Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." cevabını verdi.
Sevgilisinin kucağına atlayarak sarıldığı anları paylaşmıştı
Öte yandan Hanife Gürdal, dün çekim için gittiği Trabzon'da sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.