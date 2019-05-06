Takipçisi oruç tutacak mısın diye sordu Atilla Taş'ın çıkışı şaşırttı
Sanatçı Atilla Taş, sosyal medyada kendisine gelen ''Oruç tutacak mısın?'' sorusuna sert cevap verdi.
Atilla Taş, FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. 14 ay cezaevinde kalmanın ardından tahliye edilmişti. Tahliye haberini sosyal medyadan duyuran Atilla Taş, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "O değil de! İnsanlar oruçlarının bozulacağından korktukları kadar. ahlaklarının bozulmaması için endişe etselerdi! Ne orucu, dünya bile bu kadar bozulmazdı." diyerek isim vermeden birilerine gönderme yapan Atilla Taş'a gelen soru Taş'ı çok sinirlendirdi.
Atilla Taş'ın gönderme yaptığı Twitter paylaşımının altına gelen ''Oruç tutucan mı delikanlı'' sorusuna Taş, sert bir cevapla yanıt verdi. Takipçisine "Hayırdır! Sen Allah'ın vekili misin? Hesap mı sorucan, sevap mı yazıcan bana? Sane olm sana ne la?" diyerek tepkisini gösterdi.
Atilla Taş, bu takipçisine verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.