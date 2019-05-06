Takipçisi oruç tutacak mısın diye sordu Atilla Taş'ın çıkışı şaşırttı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "O değil de! İnsanlar oruçlarının bozulacağından korktukları kadar. ahlaklarının bozulmaması için endişe etselerdi! Ne orucu, dünya bile bu kadar bozulmazdı." diyerek isim vermeden birilerine gönderme yapan Atilla Taş'a gelen soru Taş'ı çok sinirlendirdi.