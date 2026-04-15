Takım arkadaşlarına imamlık yaptı! Arda Güler yine gururlandırdı
Real Madrid’in genç yıldızı milli futbolcu Arda Güler, Allianz Arena’daki soyunma odasında takım arkadaşlarına namaz kıldırdığı fotoğrafla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, binlerce beğeni ve takdir yorumu aldı.
Birçok kullanıcı, genç futbolcunun sahada olduğu kadar saha dışında da örnek bir duruş sergilediğini vurguladı.
ÇİFTE STANDART MI?
Ancak bu olumlu tablo, Türkiye’de benzer bir durumun yaşanması halinde nasıl karşılanacağına dair dikkat çekici bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Eğer aynı fotoğraf Türkiye’deki bir Süper Lig takımında veya hatta amatör bir kulüpte çekilseydi, büyük ihtimalle seküler kesimden yoğun tepki gelecek, futbolcular “linç” edilecekti.
