BIST 1.418
DOLAR 8,35
EURO 10,02
ALTIN 476,97

Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

Survivor'da takım arkadaşlarının potaya koyduğu isim adaya veda etti. SMS sıralaması bu hafta da şaşırtmadı.

Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

Gönüllüler ve ünlüler takımlarının kıyasıya yarıştığı Survivor'da heyecan zirveye tırmanmaya başladı. Finale adım adım yaklaşan yarışmada dün akşam ise eleme heyecanı vardı.

111
Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı. Ünlüler takımındaki yarışmacıların potaya yolladığı arkadaşları Survivor'a veda etti.

211
Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu. 

311
Takım arkadaşları potaya koymuştu Survivor'da bakın kim elendi

Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.

411