Tahta kaşıklar bulaşık makinesine atılır mı temizlenin pratik yolu!

Tahta kaşıklar nasıl temizlenir, bulaşık makinesine konur mu? Tahta kaşıklar hangi malzemeden yapılırsa yapılsın temizliği zor bir mutfak ürünüdür. Tahta kaşığın içine işleyen yemek kalıntıları ve kokularını çıkarmak karbonat kullanmak en iyi yöntemdir. İşte detaylar...

Tahta kaşıklar Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerindendir. Şimşir, meşe vb. farklı malzemelerden yapılan, cilalı yada cilasız tahta kaşıkların temizliği de önemli bir konudur. Yemek artıklarını kolaylıkla emen tahta kaşıklar eğer yeterince iyi temizlenmezse hastalık nedeni olabilir. Peki tahta kaşık temizliği nasıl olur? Kararan tahta kaşıkları temizlemenin pratik yolları nelerdir? Tahta kaşıklarınızı hijyenik tutmanın en etkili pratik yöntemlerini sizler için hazırladık!

Tahta kaşıklarınızı oksijenli su ile temizleyin!

Tahta kaşıklarınızın daha hijyenik olmasını istiyorsanız ilk olarak oksijenli su ile yıkamayı deneyebilirsiniz. Oldukça pratik bir yöntem olan oksijenli su tahta kaşık temizliğinde en etkili yöntemlerden biridir. Oksijenli suyu eczanelerden kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tahta kaşığı bir kabın içerisine koymak ve üzerine bir miktar su dökmek. Bu işlemi su ile karıştırdığınız oksijenli su ile de yapabilirsiniz. Ancak sadece oksijenli su kullanmak daha etkili bir çözüm sağlayacaktır.Ayda bir kere uygulayacağınız bu yöntem sayesin tahta kaşıklarınız tertemiz olacak, gönül rahatlığıyla tahta kaşıklarınızı kullanabileceksiniz.

Zeytinyağı mucizesi

Tahta kaşık temizliğinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri de zeytinyağıdır. Aslında ilk duyulduğunda kulağa bir tuhaf gelse de tahta kaşıkların derinlemesine temizlenmesinde yardımcı olan bir yöntemdir. Öncelikle fırınınızı 180 derecede çalıştırın. Ardından zeytinyağı ile tahta kaşığı ovalayarak kaşığın tüm yüzeyini yağ ile kaplayın. Fırın yeterince ısındıktan sonra kaşıkları fırına koyun ve 2-3 dakika kadar bekleyin. Bu süre geçtikten sonra elde yıkayarak kurumaya bırakabilirsiniz. Tahta kaşıklarınızın pırıl pırıl olduğunu fark edeceksiniz.

Tahta kaşıkların temizliği için en idealı karbonatlı su!

Tahta kaşık temizliğinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri de karbonatla yapılan temizliktir. Çünkü karbonat suda çözüldüğü zaman tahta tarafından kolaylıkla emilir. Emilen karbonat tahta kaşığın içerisinde biriken besinlerin oluşturduğu asitleri nötrleştirir. Bu sayede kaşığın üzerinde görülmeyen bakteriler bile yok olur. Yapmanız gereken tek şey 2 su bardağına 1 tatlı kaşığı oranında karbonat koymak ve karbonat çözülene kadar karıştırmak. Tahta kaşıklarınızı bu çözeltiye koyarak 20-30 dakika kadar bekleyin. Burada sıcak su da kullanabilirsiniz. Tahta kaşıklarınızın tertemiz olduğunu fark edeceksiniz.