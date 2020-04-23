Tahta bacaklılardan, 23 Nisan çocuklarına pencerelerden Türk bayrağı

23 Nisan etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "23 Nisan korona virüs günlerine denk geldi, ancak bizler toplumun her kesimini bugünlerde yalnız bırakmadığımız gibi, Yükselen Şehir Dilovası'nı omuzlarında kuracağımız çocuklarımızı da yalnız bırakamazdık. Onlar, kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa, Biz, bayramı onların evlerine götürürüz d edik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir” diye konuştu.