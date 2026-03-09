BIST 12.793
Tahran'dan ABD'li senatörün "İran petrolü" açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Graham'ın konuşmasını paylaştı.

Graham'ın, "Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de onlar da pay sahibi olacağız." açıklamasına tepki gösteren Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili." ifadelerini kullandı.

