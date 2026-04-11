Tahminler ters yönde değişti! Yanacağız diye beklerken önce donacağız...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde peş peşe yaşanan sert hava değişimleriyle ilgili vatandaşları uyardı. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava, kar ve sağanak yağış etkili olurken, yeni haftayla birlikte hava durumu tam tersine dönerek yerini Afrika üzerinden gelecek çöl sıcaklarına bırakacak.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; aralarında Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sivas, Diyarbakır, Erzurum ve Hatay'ın da bulunduğu toplam 38 il için kar, sağanak ve zirai don uyarısı yapıldı.
Hafta sonu boyunca özellikle yüksek kesimlerde ve Anadolu'da etkisini gösterecek olan dondurucu soğuklar ile kar yağışı, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde risk oluşturuyor.
Ancak pazartesi gününden itibaren hava koşulları keskin bir dönüş yapacak. Bahar aylarının ılıman havasını bekleyen Türkiye, Cezayir ve Libya üzerinden yola çıkan çöl tozu ve sıcak hava dalgasıyla karşılaşacak. Yurdun büyük bölümünde ciddi bir sıcaklık artışı yaşanacak.
Nisan ortasında etkili olan kış şartları 2 gün daha etkisini gösterecek.
38 İLE SARI KODLU UYARI
MGM'nin kar, sağanak ve zirai don uyarısı yaptığı 38 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye.