Tahminini tutturdu! Prof. Orhan Şen'den 'pazar' uyarısı geldi fena olacak

Kalp hastalarının sokağa çıkmaması konusunda uyaran Şen, "İstanbul'da bugün (Pazar) şehir genelinde Kar yağışı akşama kadar yoğun Kar birikimi ilave olarak şehir içinde ve güney kesimde 5-6 cm yükseklerde ve kuzey kesimlerde 15-20 cm ilave kar birikir. Soğuk havada az kalınmalı Egzersiz programlarına ara verilmemeli" ifadelerini kullandı.