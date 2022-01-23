Tahminini tutturdu! Prof. Orhan Şen'den 'pazar' uyarısı geldi fena olacak
İSTANBUL'da bugün kar yağışının aralıklarla süreceğini belirten Prof. Orhan Şen, yüksek kesimlerde kesimlerde 15-20 cm ilave kar birikeceğini belirtti ve "Dün akşam yaptığımız "gece kar yağışının artacağı" tahmini zannedersem gerçekleşti. Benim bulunduğum semtte gece 7-8 cm ilave kar yağmış. Diğer yerlerde de yağmış olmalı." dedi. Şen öte yandan soğuk havalarda kalbi korumak için yapılması gerekenleri sıraladı.
Tüm Türkiye'nin karla mücadelesi sürüyor. İstanbul'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Prof. Orhan Şen bugün kar yağışının devamının geleceğini bildirdi.
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Kalp hastalarının sokağa çıkmaması konusunda uyaran Şen, "İstanbul'da bugün (Pazar) şehir genelinde Kar yağışı akşama kadar yoğun Kar birikimi ilave olarak şehir içinde ve güney kesimde 5-6 cm yükseklerde ve kuzey kesimlerde 15-20 cm ilave kar birikir. Soğuk havada az kalınmalı Egzersiz programlarına ara verilmemeli" ifadelerini kullandı.
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