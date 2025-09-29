Tahmini yeni emekli maaşları hesaplandı! Kim ne kadar alacak?
Emekli maaşının ne kadar olacağı Türkiye'deki binlerce vatandaşın gündeminde. Bu doğrultuda pek çok SSK ve Bağ-Kur emeklisi, '2026 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olur?' ve '2026 Ocak ayı emekli zammı ne zaman açıklanacak?' gibi çeşitli soruları araştırıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli zammının belirlenmesinde kritik rol üstleniyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur'lu pek çok vatandaş, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.
TÜİK 2 AYLIK VERİYİ DUYURDU
TÜİK, her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Eylül ayı enflasyon verisi henüz duyurulmasa da temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.
TÜİK, 2025 Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 2,06 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 seviyesinde oldu. 2025 Ağustos ayı aylık enflasyon rakamı ise, yüzde 2,04 olarak belirtildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95.
Ayrıca TÜİK tarafından duyurulan verilere göre 2 aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 oldu.