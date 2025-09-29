Tahmini yeni emekli maaşları hesaplandı! Kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli zammının belirlenmesinde kritik rol üstleniyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur'lu pek çok vatandaş, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.