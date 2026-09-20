Tahir Sarıkaya ve eşinin mali trafiği mercek altında! 236 milyon lirayı aşan hesap hareketi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’nın para trafiğine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ayrıca, kripto para platformu üzerinden on milyonlarca liralık hareket tespit edilirken, Kıbrıs’taki iki otele yapılan milyonluk transferler için dosyada “kumar ödemesi” şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi

Soruşturma kapsamında Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince incelemeye alındı. KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.

236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ

Rapordaki 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

KRİPTO TRAFİĞİ 49 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya’nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.’den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL para geldiği tespit edildi. KOM bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.

Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu.

KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFER

Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de dikkat çekti.Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildi.

Merit bağlantılı para hareketlerinde ise Sarıkaya’nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited’den tek işlemde 420 bin TL geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin TL’lik 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderildiği tespit edildi.

KOM raporunda otel bağlantılı bu işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

BORÇ VE BORÇ İADESİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Raporda bu tür işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapılarak, açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralandı.

Sarıkaya’nın hesaplarına, aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.

SERDAR ÖZYURT, ŞİRKETLERİ VE YAKINLARINDAN 5,5 MİLYON TL’Yİ AŞAN PARA TRANSFERİ

Rapordaki dikkat çekici para hareketlerinden biri Serdar Özyurt ve bağlantılı kişi ve şirketlerle Sarıkaya arasındaki transferler oldu. KOM analizine göre Serdar Özyurt’un şahsi hesabından Sarıkaya’ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi.

Bunun yanı sıra Özyurt’un sahibi olduğu belirtilen BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.’den 5 işlemde 90 bin TL, Özyurt Silah Sanayi A.Ş.’den 2 işlemde 40 bin TL; eşi Nezahat Özyurt’tan 22 işlemde 440 bin TL ve kardeşi İhsan Özyurt’tan 5 işlemde 435 bin TL Sarıkaya’nın hesaplarına aktarıldı.

Böylece raporda Serdar Özyurt, şirketleri ve aile fertleriyle ilişkilendirilen toplam 98 işlemde Sarıkaya’ya aktarılan para 5 milyon 546 bin 100 TL’ye ulaştı. KOM raporunda Serdar Özyurt’un Sarıkaya ile olan para hareketlerinin yanı sıra, dosyanın diğer şüphelisi Cem Küçük’e de para transferinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Özyurt hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kayıt bulunduğu belirtilirken, savunma sanayisi ve turizm yatırımlarına ilişkin açık kaynak bilgilerinin “yetersiz ve şeffaflıktan uzak” olduğu yönünde KOM değerlendirmesine yer verildi.

SERDAR ÖZYURT’TAN SARIKAYA’YA 4,5 MİLYON TL

Rapordaki dikkat çekici para hareketlerinden biri Serdar Özyurt ile Sarıkaya arasındaki transferler oldu. KOM analizine göre Serdar Özyurt’tan Sarıkaya’ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi. Özyurt bağlantılı şirket ve yakınlarından da farklı tutarlarda transferlerin bulunduğu kaydedildi.

Raporda bu ilişkinin yanı sıra Sarıkaya’nın hesaplarına İsmail Çanak’tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 TL, Emine Eke’den 1 milyon 42 bin TL, Fatih Eke’den ise 2 milyon 26 bin TL geldiği belirtildi.

EŞİNİN ŞİRKETLERİNDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET

KOM incelemesinin bir diğer bölümü Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlere ayrıldı. Rapora göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL para girişi, 221 milyon 503 bin 879 TL para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin TL’lik hareket gerçekleşti.

KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.

SARIKAYA’YA GELEN ŞÜPHELİ DİĞER PARA TRANSFERLERİ

KOM Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Tahir Sarıkaya’nın hesaplarına gelen ve işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen çok sayıda para transferine de yer verildi.

Rapora göre Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’dan Sarıkaya’nın hesabına 17 ayrı işlemde toplam 965 bin TL gönderildi. KOM, Mutlu’nun Sarıkaya’nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına birçok kez konuk olduğunu belirterek program tarihleri ile para transferleri arasında paralellik bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Erkan Ahmetoğlu’ndan gelen 2 işlemde toplam 400 bin TL’nin açıklamasında da Teoman Mutlu adına gönderildiğine ilişkin ibare bulunduğu kaydedildi.

Sarıkaya’nın hesabına İsmail Çanak’tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 TL giriş olduğu belirlendi. Çanak’ın Beyaz TV Program Koordinatörü olduğu belirtilen raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve transferlerin büyük bölümünde “elden alınan borç ödemesi” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Rahime Gürsoy’dan 18 işlemde 1 milyon 180 bin TL, Oktay Irmak’tan 178 işlemde 881 bin 50 TL, Pelda Arkan’dan 42 işlemde 814 bin 500 TL, eski millî futbolcu ve spor yorumcusu Mustafa Doğan’dan ise 7 işlemde 754 bin 220 TL para girişi gerçekleşti. KOM, söz konusu işlemlerin bir bölümünde “borç”, “elden alınan borç” veya benzeri açıklamalar bulunduğunu, bir bölümünün ise açıklamasız olduğunu tespit etti.

Raporda, Okan Bedir Tosun’dan 7 işlemde 565 bin TL, Yeliz Kaya’dan 6 işlemde 560 bin TL, Pelin Yıldırım’dan 5 işlemde 525 bin 100 TL, Neslihan Çeşme’den 3 işlemde 520 bin TL, Mert Yiğit Mertkan’dan 17 işlemde 491 bin TL, İmran Toker’den 8 işlemde 486 bin TL ve Emrise Yüksek Teknoloji Yazılım A.Ş.’den 8 işlemde 465 bin TL para girişi bulunduğu belirtildi.

KOM incelemesinde dikkat çeken bir başka işlem ise Merit Kıbrıs Turizm Limited’den Sarıkaya’nın hesabına tek seferde gelen 420 bin TL oldu. Raporda işlemin açıklamasız olduğu kaydedilirken, dosyada Meritl bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bunların yanı sıra Yunus Ekiz’den 380 bin TL, Habip Kılıç’tan 300 bin TL, Mehmet Çalış’tan 290 bin TL, Ebubekir Yıldırım’dan 248 bin TL, Burak Beşkardeşler’den 240 bin TL, Bahattin Üzman’dan 230 bin TL, Gelcan Yılmaz’dan tek işlemde 209 bin 682 TL, Muhammer Tufan’dan 200 bin 500 TL, Mert Usta’dan 200 bin TL ve Fatih Mehmet Gedik’ten 200 bin TL giriş tespit edildi.

Raporda bu transferlerden bazılarının gönderenlerin çalışma ve gelir profilleriyle birlikte değerlendirildiği; stajyer öğrenci, işçi, konfeksiyon çalışanı veya çalışma kaydı bulunmayan kişilerden gelen yüz binlerce liralık açıklamasız transferlerin ayrıca izaha muhtaç görüldüğü belirtildi.

SARIKAYA’NIN GİDEN ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

KOM’un incelemesinde Tahir Sarıkaya’nın hesaplarından çıkan yüksek tutarlı para hareketleri de mercek altına alındı. Raporda, Sarıkaya’nın hesaplarından 2017-2026 döneminde toplam 134 milyon 170 bin 972 TL çıktığı, bunun 106 milyon 524 bin 970 TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz veya mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.

En yüksek para çıkışlarından biri yatırım hesaplarına gerçekleşti. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye iki ayrı kalemde toplam 51 milyon 864 bin 853 TL aktarılırken, Paribu Teknoloji A.Ş.’ye ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildi. Paribu’dan Sarıkaya’ya gelen 21 milyon 409 bin 825 TL de hesaba katıldığında kripto para platformu bağlantılı toplam hareket hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu.

Sarıkaya’nın eşine 102 işlemde toplam 9 milyon 473 bin 100 TL gönderdiği de raporda yer aldı. KOM’un para girişlerine ilişkin bölümünde de eşinden Sarıkaya’ya 11 milyon 521 bin 175 TL geldiği ve bu tutarın “aile bağı ile açıklanamayacak büyüklükte” değerlendirildiği belirtildi.

Kıbrıs bağlantılı otel ödemeleri de raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sarıkaya’nın Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderdiği tespit edildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited’e ise her biri 100 bin TL olmak üzere 5 ayrı işlemde toplam 500 bin TL aktarıldı. Dosyadaki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

Neslihan Çeşme’ye 4 işlemde 1 milyon TL gönderildiği belirtilen raporda, Çeşme hakkında resmî belgede sahtecilik ile bilişim sistemlerinin veya banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından kayıt bulunduğu bilgisine yer verildi.

Sarıkaya’nın Serbesler Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne tek işlemde 990 bin TL gönderdiği ve transfer açıklamasında “elden teslim alınan altın” ibaresinin bulunduğu kaydedildi. Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Murat Çakar’a ise 26 işlemde 849 bin 500 TL gönderildiği, işlemlerde “elden alınan borç” veya “borç iadesi” açıklamalarının kullanıldığı belirtildi.

İsmail Çanak’a 120 işlemde 724 bin 433 TL gönderildiği, buna karşılık Çanak’tan Sarıkaya’ya 4 milyon 537 bin TL’yi aşan para girişi bulunduğu tespit edildi. Eski millî futbolcu Mustafa Doğan’a da 6 işlemde 610 bin 200 TL gönderildi; Doğan’dan Sarıkaya’ya gelen para ise 754 bin 220 TL olarak kayda geçti.

Raporda Berivan Kusen’e 17 işlemde 565 bin TL gönderildiği ve hakkında futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında suç kaydı bulunduğu belirtildi. Dilan İnal’a 6 işlemde 345 bin TL aktarılırken, hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet kaydı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bunun yanı sıra Oğuz Sinan Dişli’ye 562 bin 950 TL, Aleyna Ötün’e 550 bin TL, Hatice Kübra Özkan’a 522 bin TL, Aydın Bayram’a 400 bin TL, Yusuf Önel’e 365 bin TL, Veysel İnaç’a 300 bin TL, Büşra Yararlı’ya 300 bin TL ve Pelin Yıldırım’a 292 bin 500 TL gönderildiği tespit edildi. KOM, söz konusu işlemlerin önemli bir bölümünde yeterli işlem açıklaması bulunmadığını kaydetti.

Pınar Koyun, Asya Yüksek ve Sümeyye Koyun’a yapılan toplam 712 bin TL’lik transferler de incelemeye yansıdı. Raporda üç kişinin de kadın kuaförlüğü faaliyetleri kapsamında vergi kayıtlarının bulunduğu ve para gönderilerinin açıklamasız olduğu belirtildi. Garson olarak çalışma kaydı bulunan Berdan Şakar’a ise 2 işlemde 200 bin TL gönderildiği, şahsın uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma kaydı bulunduğu ifade edildi.

“GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.