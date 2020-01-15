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Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır en kolay tarif

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan balkabağını hiç tahinle birlikte yediniz mi? Tahinli kabak tatlısının lezzetli olması için ilk yapmanız gereken kabakların kabuklarını çok iyi soymak olmalı. İşte tahinle lezzeti artan kabak tatlısı tarifi.

Kış tatlıları deyince ilk akla gelen kuşkusuz balkabağı tarifleridir. Kabak tatlısı yapmak istiyorsunuz ama klasik kabak tatlısı lezzetinden sıkıldıysanız ve alternatif bir lezzete alışıksanız. İşte tahinli balkabağı tatlısı için gerekli malzemeler...

1,5 kilo balkabağı – kabuksuz, 1,5 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su
5 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın. Servis için Malzemeler: Tahin, Ceviz içi – iri kıyılmış. 

Hazırlanışı ise şöyle:

Kabak tatlısı için yeşil ve sert kısımlarını da alacak şekilde kabuklarını soyun. Bol suda yıkadığınız balkabağı dilimlerini tencereye yerleştirin.
Üzerlerine toz şeker, karanfil ve tarçını ikiye bölüp serpiştirin. 5 – 6 saat boyunca ağzı kapalı bir tencerede bekletin. Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile balkabaklarınızı kısık ateşte 1 saat pişirin. Suyunu tamamen çeken balkabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.
Tahini üzerine dökün ve cevizle süsleyerek servis edin.

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