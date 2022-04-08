Tahıl ve yağ fiyatlarını savaş uçardı tarihi rekora ulaştı: Yüzde 159 yükseldi

Dünya gıda fiyatları endeksi mart ayında Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yağ fiyatlarını yukarı çekmesiyle 159.3 ile rekor seviyeye yükseldi.

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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda açıklanan karşılıklı yaptırımların etkisiyle mart ayında gıda fiyatlarında tarihi bir artış kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre; gıda fiyatları endeksi mart ayında 159.3 ile rekor seviyeye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayında 140.7'den 141.4 seviyesine revize edildi.

FAO Hububat Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 17,1 artışla 170,1 puana ulaştı. Bu rakam 1990 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.