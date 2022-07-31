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Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

TÜRKİYE'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. İlk gemiler yine Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gidecek. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. İşte tüm detaylar...

Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı.

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Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi.

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Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 

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Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek

16 gemi konvoy halinde ayrılacak.

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