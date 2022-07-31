Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu! O ülkeye gidecek
TÜRKİYE'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. İlk gemiler yine Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gidecek. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. İşte tüm detaylar...
Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı.
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İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi.
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Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
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16 gemi konvoy halinde ayrılacak.
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