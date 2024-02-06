BIST 8.778
DOLAR 30,57
EURO 32,85
ALTIN 1.989,87
HABER /  GÜNCEL

Taha Duymaz’ın annesi Meryem Durmaz'ın sözleri yürekleri sızlattı!

Taha Duymaz’ın annesi Meryem Durmaz'ın sözleri yürekleri sızlattı!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalmıştı. Hatay'da depreme yakalanan Duymaz'ın cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmıştı. 19 yaşında hayata veda eden Duymaz'ın ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Duymaz'ın annesi şimdi de sözleriyle yürekleri sızlattı.

Abone ol

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

19 yaşındaki genç fenomenin ölümü ise ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnedildiği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor.

Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor. Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini söyleyen Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi" sözleriyle yürekleri sızlattı.

Duymaz sözlerine "Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü” diyerek devam etti.

Meryem Duymaz daha önce yaptığı açıklamalarda depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamadığını söylemişti.

Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu söyleyen Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimi! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimi! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattını 1 hafta içinde 24 bin yolcu kullandı
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattını 1 hafta içinde 24 bin yolcu kullandı
Galatasaray - Bandırmaspor maçının VAR'ı belli oldu
Galatasaray - Bandırmaspor maçının VAR'ı belli oldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı!
AFAD Başkanı Oktay Memiş'ten 6 Şubat açıklaması: Gecikme olmadı ama yetişemedik
AFAD Başkanı Oktay Memiş'ten 6 Şubat açıklaması: Gecikme olmadı ama yetişemedik
CHP Lütfü Savaş'ı adaşlıktan çekiyor! 'Tüm anketlerde birinci çıktı' denmişti...
CHP Lütfü Savaş'ı adaşlıktan çekiyor! 'Tüm anketlerde birinci çıktı' denmişti...
Büyük depremde dünyaya geldi 59 yıl sonra 6 Şubat depreminde öldü
Büyük depremde dünyaya geldi 59 yıl sonra 6 Şubat depreminde öldü
10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti
10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti
Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var
Rüşvet alan astsubayı suçüstü yakaladılar!
Rüşvet alan astsubayı suçüstü yakaladılar!
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 saldırgan öldü, 3'ü polis 5 kişi yaralandı! Tüm giriş çıkışlar durduruldu
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 saldırgan öldü, 3'ü polis 5 kişi yaralandı! Tüm giriş çıkışlar durduruldu