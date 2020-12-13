Tadına baktı beğenince Mersin'de üretime başladı! Kazancı dudak uçuklattı
MERSİN'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı.
Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi.
Tohumunu alıp Türkiye'ye getirerek evinin bahçesine dikti ve amatör olarak yetiştirmeyi denedi.
Verim almaya başlayan Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı.
100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun'un bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp tüketiyor.