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Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam, eski çalışanını taciz ettiği iddiasına ilişkin yargılandığı davada karar çıktı.

Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın, eski çalışanı Özlem Savut’u taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

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Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emin Güven Yaşlıçam, müşteki Özlem Savut ve taraf avukatları hazır bulundu.

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Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

Duruşmada esasa ilişkin açıklanan mütalaada, sanık Emin Güven Yaşlıçam tarafından müştekiye karşı tacizde bulunuldu. 

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Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...

Olaydan sonraki günlerde de aynı şekilde tacizin devam ettiği ve tanık Serkan Güner’in taciz anını pencereden gördüğünü söylediği kaydedildi. 

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