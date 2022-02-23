Tacizle suçlanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam davasında karar çıktı: Taciz anını pencereden...
Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam, eski çalışanını taciz ettiği iddiasına ilişkin yargılandığı davada karar çıktı.
Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın, eski çalışanı Özlem Savut’u taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emin Güven Yaşlıçam, müşteki Özlem Savut ve taraf avukatları hazır bulundu.
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Duruşmada esasa ilişkin açıklanan mütalaada, sanık Emin Güven Yaşlıçam tarafından müştekiye karşı tacizde bulunuldu.
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Olaydan sonraki günlerde de aynı şekilde tacizin devam ettiği ve tanık Serkan Güner’in taciz anını pencereden gördüğünü söylediği kaydedildi.
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