Tacize vardı Japonya'da Geyşaların fotoğraflarının çekilmesi yasaklandı
JAPONLA’da geyşaların fotoğrafını çekmek için tacize varan davranışlar sergileyen, çevreye ve yerel kültüre zarar veren turistlerden bıkan yetkililer çareyi ‘fotoğrafı yasaklamakta’ buldu.
Sayıları bir hayli azalan geyşaları görme ihtimalinin en yüksek olduğu Japon şehirleri arasında ilk sırada yer alan Kyoto’da yetkililer, bu amaçla gerçekleştirilen turizmin olumsuz yanlarını göz önünde bulundurarak fotoğraf yasağı getirdi.
‘Mükemmel selfie’yi çekmek isteyen yabancı turistlerin kötü tavırları ve tacize varan tutumlarına yönelik gelen şikâyetlerin ardından bu karar alındı.
Geyşaların eğitim aldığı okullarla birlikte üst düzey konukların ağırlandığı evlerin bulunduğu Gion bölgesinde uygulanmaya başlayan yasak 10 bin yene (yaklaşık 528 TL) kadar para cezası öngörüyor.
Bölgenin en rağbet gören sokaklarından olan Hanamikoji’de turistleri ‘fotoğraf çekmemeleri’ için uyaran tabelalar da yerleştirildi. Ayrıca İngilizce ve Çince basılan broşürlerle turistlere ‘uygun şekilde davranma’ çağrısı yapıldı.