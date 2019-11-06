Tacize vardı Japonya'da Geyşaların fotoğraflarının çekilmesi yasaklandı

Bölgenin en rağbet gören sokaklarından olan Hanamikoji’de turistleri ‘fotoğraf çekmemeleri’ için uyaran tabelalar da yerleştirildi. Ayrıca İngilizce ve Çince basılan broşürlerle turistlere ‘uygun şekilde davranma’ çağrısı yapıldı.