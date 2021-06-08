'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim
36 yaşındaki Keira Knightley bir dergiye yaptığı açıklamayla cinsel tacizden yakındı.
Karayip Korsanları filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Keira Knightley, Aşk ve Gurur, Kefaret, Resmi Sırlar filmleriyle şöhretini pekiştirmişti. İngiliz oyuncu yaptığı açıklamayla cinsel tacizden yakındı.
Knightley, cinsel tacizin büyük sorun olduğunu ve kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.
Harper's Bazaar dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, tacize uğrayıp uğramadığı sorusunu yanıtladı.
Knightley "Elbette! Taciz edilmeyen yok. Kelimenin gerçek anlamıyla, bir şekilde tacize uğramamış tek bir kadın tanımıyorum." ifadelerini kullandı.