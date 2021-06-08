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'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

36 yaşındaki Keira Knightley bir dergiye yaptığı açıklamayla cinsel tacizden yakındı.

'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

Karayip Korsanları filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Keira Knightley, Aşk ve Gurur, Kefaret, Resmi Sırlar filmleriyle şöhretini pekiştirmişti. İngiliz oyuncu yaptığı açıklamayla cinsel tacizden yakındı.

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'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

Knightley, cinsel tacizin büyük sorun olduğunu ve kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.

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'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

Harper's Bazaar dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, tacize uğrayıp uğramadığı sorusunu yanıtladı. 

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'Tacize uğramamış kadın yok' deyip Keira Knightley anlattı: Boğazını keserim

Knightley "Elbette! Taciz edilmeyen yok. Kelimenin gerçek anlamıyla, bir şekilde tacize uğramamış tek bir kadın tanımıyorum." ifadelerini kullandı. 

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