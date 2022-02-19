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Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

34 yaşındaki pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt gazetecilerin tacizle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerindeki zirvedeki yerini koruyan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir veterinerden çıkarken objektiflere takıldı.

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Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

Köpeğini kontrole getirdiğini söyleyen Yurt, "Tıraşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine, o da kilo aldı" diyerek, gülümsedi.

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Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti." dedi. 

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Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı

Yurt "TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullandı. 

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