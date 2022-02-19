Taciz ve sapkın takipçi itirafı geldi! 'Görünce korkuyorum' deyip Tuğba Yurt anlattı
34 yaşındaki pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt gazetecilerin tacizle ilgili sorularını cevaplandırdı.
Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerindeki zirvedeki yerini koruyan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir veterinerden çıkarken objektiflere takıldı.
Köpeğini kontrole getirdiğini söyleyen Yurt, "Tıraşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine, o da kilo aldı" diyerek, gülümsedi.
'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti." dedi.
Yurt "TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullandı.