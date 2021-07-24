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Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandıran Mehmet Çelik'in tanıştığı kıza taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Görgü tanığının konuştuğu olayda Çelik'ten açıklama geldi.

Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan tecavüz olayının ardından bir rezalet de Çeşme'den geldi. M.C. adlı genç kız, tatil yapmak için geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye gitti.

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Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

M.C. geçen pazar da DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekana gitti. Tek başına eğlenen M.C., burada oyuncu Mehmet Çelik ile tanıştı.

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Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

M.C. ile  Mehmet Çelik, gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra kumsalda çığlık sesleri yükseldi. 

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Taciz skandalı! Çığlık sesleri yükseldi kıyafetleri yoktu! Sadakatsiz yıldızı Mehmet Çelik'ten ilginç savunma

 Üzerinde kıyafetleri olmayan genç kız, taciz edildiğini ve çok korktuğunu söyleyip yardım istedi. 

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