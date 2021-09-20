Taciz mesajlarıyla hayatı kabus döndü! Kafeye giden Baş Belası'nın Füsun'u Dilara Aksüyek şok oldu
Kendisinden 8 yaş küçük Arka Sokaklar yıldızı Onur Bay ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Dilara Aksüyek bu kez saplantılı hayranıyla başı derde girdi.
İstanbullu Gelin, Arıza dizilerindeki rolleriyle akıllara kazınan 34 yaşındaki Dilara Aksüyek şimdilerde ATV'de yayınlanan Baş Belası dizisinde seyirci karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncuğuyla Aksüyek seyircinin beğenisini kazanıyor.
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Dizi ve filmlerin aranılan oyuncularından Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı.
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Mesajı gönderen kişi, oyuncuya aşık olduğunu, tanışmak istediğini ve kendisine bir şans vermesini istiyordu.
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Aksüyek cevap vermeyince mesajların ardı arkası kesilmedi.
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